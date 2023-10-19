Лавров порадив росіянам їхати на відпочинок до КНДР

Сергій Лавров. Фото: відкриті джерела

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порекомендував російським туристам відпочити в КНДР. Про це він заявив під час візиту до Північної Кореї.

Повідомляють російські ЗМІ.

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Відпочинок у КНДР

Вчора, 18 жовтня, голова МЗС Росії прибув до столиці Північної Кореї Пхеньяна, де подякував КНДР за підтримку повномасштабної війни проти України. ЗМІ писали, що, імовірно, він займається підготовкою візиту диктатора Володимира Путіна до КНДР.

Коли йому поставили питання, чи рекомендував би він Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів, голова МЗС ні на секунду не вагався у своїй відповіді.

"Став би", — відповів Лавров.

Нагадаємо, Росія та Китай нарощують тісне економічне та медійне співробітництво, однак при цьому не йдеться про політично-військовий союз та блок.

Відтак наразі мова не йде про повноцінну допомогу Китаю Росії проти України. При цьому у найближчі пів року зближення Росії та Китаю і за багатьма напрямами.