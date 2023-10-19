Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Лавров порадив росіянам їхати на відпочинок до КНДР arrow

Лавров порадив росіянам їхати на відпочинок до КНДР

19 жовтня 2023 16:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Лавров порадив росіянам їхати на відпочинок до КНДР
Сергій Лавров. Фото: відкриті джерела
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порекомендував російським туристам відпочити в КНДР. Про це він заявив під час візиту до Північної Кореї.

Повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Відпочинок у КНДР

Вчора, 18 жовтня, голова МЗС Росії прибув до столиці Північної Кореї Пхеньяна, де подякував КНДР за підтримку повномасштабної війни проти України. ЗМІ писали, що, імовірно, він займається підготовкою візиту диктатора Володимира Путіна до КНДР.

Коли йому поставили питання, чи рекомендував би він Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів, голова МЗС ні на секунду не вагався у своїй відповіді.

"Став би", — відповів Лавров.

Нагадаємо, Росія та Китай нарощують тісне економічне та медійне співробітництво, однак при цьому не йдеться про політично-військовий союз та блок.

Відтак наразі мова не йде про повноцінну допомогу Китаю Росії проти України. При цьому у найближчі пів року зближення Росії та Китаю і за багатьма напрямами. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі