Лавров посоветовал россиянам ехать на отдых в КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров порекомендовал российским туристам отдохнуть в КНДР. Об этом он заявил во время визита в Северную Корею.
Сообщают российские СМИ.
Отдых в КНДР
Вчера, 18 октября глава МИД России прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян, где поблагодарил КНДР за поддержку полномасштабной войны против Украины. СМИ писали, что предположительно он занимается подготовкой визита диктатора Владимира Путина в КНДР.
Когда ему задали вопрос, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для российских туристов, глава МИД ни на секунду не колебался в своем ответе.
"Стал бы", — ответил Лавров.
Напомним, Россия и Китай наращивают тесное экономическое и медийное сотрудничество, однако речь не идет о политически-военном союзе и блоке.
Следовательно, речь не идет о полноценной помощи Китая России против Украины. При этом в ближайшие полгода сближение России и Китая будет и по многим направлениям.
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