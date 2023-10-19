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Лавров посоветовал россиянам ехать на отдых в КНДР

19 октября 2023 16:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Лавров посоветовал россиянам ехать на отдых в КНДР
Сергей Лавров. Фото: открытые источники
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров порекомендовал российским туристам отдохнуть в КНДР. Об этом он заявил во время визита в Северную Корею.

Сообщают российские СМИ.

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Отдых в КНДР

Вчера, 18 октября глава МИД России прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян, где поблагодарил КНДР за поддержку полномасштабной войны против Украины. СМИ писали, что предположительно он занимается подготовкой визита диктатора Владимира Путина в КНДР.

Когда ему задали вопрос, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для российских туристов, глава МИД ни на секунду не колебался в своем ответе.

"Стал бы", — ответил Лавров.

Напомним, Россия и Китай наращивают тесное экономическое и медийное сотрудничество, однако речь не идет о политически-военном союзе и блоке.

Следовательно, речь не идет о полноценной помощи Китая России против Украины. При этом в ближайшие полгода сближение России и Китая будет и по многим направлениям.

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