Голова російського МЗС Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Голова російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Росія готується відправити 30 тисяч тонн російських "добрив" до Кенії. За його словами, після відповідної переробки вони матимуть величезне значення для сільськогосподарських цілей цієї африканської країни.

Про це пишуть росЗМІ.

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Днями вантаж вагою 30 тисяч тонн російських добрив прибуде до кенійського порту міста Момбаса на безоплатній основі.

"Що стосується Кенії, то буквально днями до порту Момбаса прибуває вантаж у 30 тис. тонн добрив, які після відповідної переробки матимуть величезне значення для сільськогосподарських цілей цієї африканської країни. Ще кілька країн отримуватимуть за цією ж схемою наші добрива з тих заарештованих, але процес рухається вкрай повільно, тут ми не можемо не розцінити дії ЄС та його членів як прямий саботаж завдань, що стоять у сфері продовольчої безпеки", — сказав Лавров.

Москва раніше запропонувала безоплатно передати найбіднішим країнам російські добрива, заблоковані в портах Латвії, Естонії, Бельгії та Нідерландів. У МЗС РФ зазначали, що йдеться про 262 тис. тонн. Перша та єдина партія продукції 20 тис. тонн була відправлена з Нідерландів до Малаві. Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що лідери кількох африканських країн пов'язувалися з ним через те, що Захід заблокував постачання російських добрив, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на нещодавні антиросійські санкції. У Москві заявили, що закривають вʼїзд для півтисячі американців.

Додамо, мітинг грузинської опозиції зірвав весілля російських громадян, які є родичами доньки Сергія Лаврова. Та планувала організувати свято на території Грузії, але їй довелося тікати з цієї країни.