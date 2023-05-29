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Лавров заявил, что РФ отправит в Кению 30 тысяч тонн перегноя

29 мая 2023 19:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Лавров заявил, что РФ отправит в Кению 30 тысяч тонн перегноя
Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готовится отправить 30 тысяч тонн российских "удобрений" в Кению. По его словам, после соответствующей переработки они будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны.

Об этом пишут росСМИ.

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На днях груз весом 30 тысяч тонн российских удобрений прибудет в кенийский порт города Момбаса на безвозмездной основе.

"Что касается Кении, то буквально на днях в порт Момбаса прибывает груз в 30 тыс. тонн удобрений, которые после соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны. Еще несколько стран будут получать по этой же схеме наши удобрения из арестованных, но процесс движется крайне медленно, здесь мы не можем не расценить действия ЕС и его членов как прямой саботаж задач, стоящих в сфере продовольственной безопасности", — сказал Лавров.

Москва ранее предложила бесплатно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тыс. тонн. Первая и единственная партия продукции 20 тыс. тонн была отправлена из Нидерландов в Малави. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что лидеры нескольких африканских стран связывались с ним из-за того, что Запад заблокировал поставки российских удобрений, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство иностранных дел России отреагировало на недавние антироссийские санкции. В Москве заявили, что закрывают въезд для полутысячи американцев.

Добавим, митинг грузинской оппозиции сорвал свадьбу российских граждан, являющихся родственниками дочери Сергея Лаврова. И планировала организовать праздник на территории Грузии, но ей пришлось бежать из этой страны.

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