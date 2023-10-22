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Лавров завтра поїде на переговори в Тегеран, — The Guardian

22 жовтня 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Лавров завтра поїде на переговори в Тегеран, — The Guardian
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Завтра, 23 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Тегеран. Там він візьме участь у переговорах з регіональними колегами.

Про це пише The Guardian.

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Переговори в Тегерані

Візит Лаврова на переговорах у Тегерані підтвердила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Відомо, що туди запрошені міністри закордонних справ Росії, Туреччини, Азербайджану та Вірменії.

Мета зустрічі

Переговори відбудуться на тлі напруженості навколо Близького Сходу та невирішених суперечок між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі минулого місяця.

З моменту початку вторгнення Росії в Україну Росія звернулася до Ірану за військовою підтримкою та економічним партнерством, оскільки обидві країни стикаються з низкою західних санкцій.

Західні країни звинуватили Тегеран у підтримці наступу Росії в Україні через надання їй великої кількості безпілотників та іншої зброї.

Нагадаємо, що 18 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з візитом до Північної Кореї. Під час свого візиту він назвав народ КНДР "братнім".

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