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Лавров завтра поедет на переговоры в Тегеран, — The Guardian

22 октября 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Лавров завтра поедет на переговоры в Тегеран, — The Guardian
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Завтра, 23 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран. Там он поучаствует в переговорах с региональными коллегами.

Об этом пишет The Guardian

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Переговоры в Тегеране

Визит Лаврова на переговорах в Тегеране подтвердила представитель МИД России Мария Захарова.

Известно, что туда приглашены министры иностранных дел России, Турции, Азербайджана и Армении.

Цель встречи

Переговоры состоятся на фоне напряженности вокруг Ближнего Востока и неразрешенных споров между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе в прошлом месяце.

С момента начала вторжения России в Украину Россия обратилась в Иран за военной поддержкой и экономическим партнерством, поскольку обе страны сталкиваются с рядом западных санкций.

Западные страны обвинили Тегеран в поддержке наступления России на Украину из-за предоставления ей большого количества беспилотников и другого оружия.

Напомним, что 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Северную Корею. Во время своего визита он назвал народ КНДР "братским".

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