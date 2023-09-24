Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Лавров звинуватив Україну та ООН у зриві "зернової угоди" arrow

Лавров звинуватив Україну та ООН у зриві "зернової угоди"

24 вересня 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лавров звинуватив Україну та ООН у зриві "зернової угоди"
Міністр Закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр Закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну та ООН нібито в зриві "зернової угоди". За його словами, це порушення обіцянки.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Лавров про "зернову угоду"

Під час виступу на Генасамблеї ООН Лавров заявив, що Росії довелося вийти з "зернової угоди", бо "все, що нам обіцяли, виявилося обманом". За його словами, угода, яку уклали за допомогою Туреччини та ООН і яка провалилася, базувалася на гарантіях як України, так і Росії.

Більше того він звинуватив Україну в атаці БпЛА тими ж самими проходами на російські кораблі, коли знову відкрили чорноморські порти й зерно почали транспортувати.

"Ми кілька разів попереджали. Це теж не зупинилося", — додав Лавров.

Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до перемовин з Україною. Однак, за його словами, Кремль не буде розглядати ніяких пропозицій стосовно припинення вогню. 

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що його країна активізує зусилля для припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України. Він також сказав, що триватиме робота над відновленням зернової угоди.

Додамо, що 19 вересня Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія використовує ціни на продовольство як зброю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз