Лавров звинуватив Україну та ООН у зриві "зернової угоди"

Міністр Закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр Закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну та ООН нібито в зриві "зернової угоди". За його словами, це порушення обіцянки.

Про це повідомляє CNN.

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Під час виступу на Генасамблеї ООН Лавров заявив, що Росії довелося вийти з "зернової угоди", бо "все, що нам обіцяли, виявилося обманом". За його словами, угода, яку уклали за допомогою Туреччини та ООН і яка провалилася, базувалася на гарантіях як України, так і Росії.

Більше того він звинуватив Україну в атаці БпЛА тими ж самими проходами на російські кораблі, коли знову відкрили чорноморські порти й зерно почали транспортувати.

"Ми кілька разів попереджали. Це теж не зупинилося", — додав Лавров.

Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до перемовин з Україною. Однак, за його словами, Кремль не буде розглядати ніяких пропозицій стосовно припинення вогню.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що його країна активізує зусилля для припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України. Він також сказав, що триватиме робота над відновленням зернової угоди.

Додамо, що 19 вересня Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія використовує ціни на продовольство як зброю.