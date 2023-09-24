Лавров обвинил Украину и ООН в срыве "зернового соглашения"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину и ООН якобы в срыве "зернового соглашения". По его словам, это нарушение обещания.

Об этом сообщает CNN.

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Во время выступления на Генассамблее ООН Лавров заявил, что России пришлось выйти из "зернового соглашения", потому что "все, что нам обещали, оказалось обманом". По его словам, соглашение, которое было заключено с помощью Турции и ООН и которое провалилось, базировалось на гарантиях как Украины, так и России.

Более того, он обвинил Украину в атаке БпЛА теми же проходами на российские корабли, когда снова открыли черноморские порты и зерно начали транспортировать.

"Мы несколько раз предупреждали. Это тоже не остановилось", — добавил Лавров.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что его страна активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Он также сказал, что будет продолжаться работа по возобновлению зернового соглашения.

Добавим, что 19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Россия использует цены на продовольствие как оружие.