Сергій Лавров

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров звинуватив Захід у лицемірстві щодо Грузії та Молдови. Він порівняв ситуацію в Тбілісі з подіями в Україні 2013 року.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами Лаврова, в Молдові протести проти нинішньої влади засуджуються, але Захід підтримує мітинги в Грузії.

"Опозиція в Грузії відображає західні інтереси, а опозиція в Молдові відображає інші інтереси", — заявив Лавров.

Він вважає, що події в Тбілісі зрежисовані ззовні. За його словами, це бажання створити подразник на кордонах росії.

Міністр закордонних справ рф порівняв ситуацію в Грузії з Україною в 2013 році.

"Подразник в країні, де нинішня влада, як і влада Януковича в 2013 році, думає в першу чергу про економічні інтереси країни і відмовляється приєднуватися до антиросійських санкцій. Мотивуючи зовсім не тим, що вони є проросійськими політиками, а фактом своїх економічних і торговельних відносин з російською федерацією", — додав Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, нібито росія намагається зупинити війну проти України, яку сама й розв'язала. У відповідь аудиторія на конференції, де виступав Лавров, вибухнула сміхом.

Також ми писали, Сергій Лавров вкотре заявив, що держава-агресорка нібито хоче переговорів з Україною. Водночас в Офісі президента закликали російського міністра оцінити "нові реалії" перш ніж сідати за стіл переговорів.

Додамо, Голова МЗС росії порівняв росіян з євреями під час Голокосту. Міністерство закордонних справ України закликає владу Ізраїлю відреагувати на його заяву.