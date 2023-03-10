Лавров обвинил Запад в лицемерии по поводу ситуаций в Грузии и Молдове
Министр иностранных дел рф Сергей Лавров обвинил Запад в лицемерии в отношении Грузии и Молдовы. Он сравнил ситуацию в Тбилиси с событиями в Украине в 2013 году.
Об этом сообщает The Guardian.
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По словам Лаврова, в Молдове протесты против нынешних властей осуждаются, но Запад поддерживает митинги в Грузии.
"Оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает другие интересы", — заявил Лавров.
Он считает, что события в Тбилиси срежиссированы извне. По его словам, это желание создать раздражитель на границах россии.
Министр иностранных дел рф сравнил ситуацию в Грузии с Украиной в 2013 году.
"Раздражитель в стране, где нынешняя власть, как и власть Януковича в 2013 году, думает в первую очередь об экономических интересах страны и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Мотивируя вовсе не тем, что они являются пророссийскими политиками, а фактом своих экономических и торговых отношений с российской федерацией", — добавил Лавров.
Напомним, министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что россия пытается остановить войну против Украины, которую сама и развязала. В ответ аудитория на конференции, где выступал Лавров, разразилась смехом.
Также мы писали, Сергей Лавров в очередной раз заявил, что государство-агрессор якобы хочет переговоров с Украиной. В то же время в Офисе президента призвали российского министра оценить "новые реалии", прежде чем садиться за стол переговоров.
Добавим, Глава МИД россии сравнил россиян с евреями во время Холокоста. Министерство иностранных дел Украины призывает власти Израиля отреагировать на его заявление.