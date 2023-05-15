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Лідери G7 пообіцяли рішуче засудити Росію та надати Україні економічну підтримку

15 травня 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лідери G7 пообіцяли рішуче засудити Росію та надати Україні економічну підтримку
Зустріч міністрів закордонних справ G7 у Каруїзаві. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Лідери країн "Великої сімки" в проєкті заяви рішуче засудили агресію Росії та пообіцяли докласти всіх зусиль для відновлення миру в Україні. Також вони пообіцяли нашій країні економічну допомогу.

Про це повідомляє NHK.

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Яких висновків дійшли лідери G7

Зазначається, що російська агресія стала причиною продовольчої й енергетичної світової кризи, а також завдала значних збитків країнам, що мають уразливу продовольчу й енергетичну безпеку.

За інформацією видання, лідери країн G7 найрішучішим чином засудять Росію і закличуть її негайно вивести всі свої війська з України.

Відзначається також неприпустимість застосування російськими військами будь-якої зброї масового знищення, включаючи ядерну. Водночас зазначається, що РФ повинна розуміти серйозні наслідки у випадку, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну, біологічну або хімічну зброю.

Документ містить зобов'язання забезпечити Україну економічною допомогою, яка є необхідною для неї, а також зобов'язання семи найбільш розвинених країн світу допомогти країнам, що постраждали від конфлікту з Росією, включно з "Глобальним Півднем".

Як повідомляє видання, уряд Японії планує включити до заяви перелік нових санкцій проти Росії. У Хіросімі 19 травня за результатами саміту лідерів G7 передбачається формування остаточного тексту заяви.

Нагадаємо, що очільники фінансів країн "Великої сімки" домовилися збільшити економічну й бюджетну підтримку України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 млрд доларів. Це відбулося під час зустрічі в Японії. 

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