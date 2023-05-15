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Лидеры G7 пообещали решительно осудить Россию и предоставить Украине экономическую поддержку

15 мая 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лидеры G7 пообещали решительно осудить Россию и предоставить Украине экономическую поддержку
Встреча министров иностранных дел G7 в Каруизове. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Лидеры стран "Большой семерки" в проекте заявления решительно осудили агрессию России и пообещали приложить все усилия для восстановления мира в Украине. Также они пообещали нашей стране экономическую помощь.

Об этом сообщает NHK.

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Отмечается, что российская агрессия стала причиной продовольственного и энергетического мирового кризиса, а также нанесла значительный ущерб странам, имеющим уязвимую продовольственную и энергетическую безопасность.

По информации издания, лидеры стран G7 самым решительным образом осудят Россию и призовут ее немедленно вывести все свои войска из Украины.

Отмечается также недопустимость применения российскими войсками любого оружия массового поражения, включая ядерное. В то же время отмечается, что РФ должна понимать серьезные последствия, если Кремль решит применить ядерное, биологическое или химическое оружие.

Документ содержит обязательство обеспечить Украину экономической помощью, которая необходима для нее, а также обязательства семи наиболее развитых стран мира помочь странам, пострадавшим от конфликта с Россией, включая "Глобальный Юг".

Как сообщает издание, правительство Японии планирует включить в заявление список новых санкций против России. В Хиросиме 19 мая по результатам саммита лидеров G7 предполагается формирование окончательного текста заявления.

Напомним, что руководители финансов стран "Большой семерки" договорились увеличить экономическую и бюджетную поддержку Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 млрд долларов. Это произошло во время встречи в Японии.

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