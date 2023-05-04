Лідери корінних народів Співдружності вимагають вибачень від короля Чарльза III

Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS/Ed Sykes/File Photo

Австралійці приєдналися до лідерів корінних народів і політиків Співдружності, щоб вимагати від короля Чарльза ІІІ офіційних вибачень за наслідки британської колонізації та репарацій шляхом перерозподілу багатств британської корони. Вони також вимагають повернути артефакти та людські останки.

Про це повідомляє The Guardian.

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За кілька днів до коронації Чарльза в Лондоні активісти рухів за республіку і репарації в 12 країнах написали листа з проханням до нового монарха розпочати процес "офіційного вибачення і розпочати процес репараційного правосуддя".

"Ми знаємо, що це може бути важка розмова для королівської родини, але зміни починаються зі слухання", — сказала колишня сенаторка від Лейбористської партії Австралії та олімпійська чемпіонка Нова Періс.

Лідія Торп, яка є незалежним сенатором, також підписала звернення.

Лист під назвою "Вибачення, відшкодування та репатріація артефактів і останків" підписали представники Антигуа і Барбуди, Аотеароа (Нова Зеландія), Австралії, Багамських островів, Белізу, Канади, Гренади, Ямайки, Папуа-Нової Гвінеї, Сент-Кітс і Невісу, Сент-Люсії та Сент-Вінсента і Гренадин.

"Ми, нижчепідписані, закликаємо британського монарха, короля Чарльза III, у зв’язку з датою його коронації 6 травня 2023 року, визнати жахливі наслідки та спадщину геноциду та колонізації корінних і поневолених народів", — йдеться у листі.

До того ж у звернення зазначається, що Чарльз сказав на зустрічі глав урядів Співдружності в червні 2022 року, що визнання помилок минулого було "розмовою, час якої настав". У листі міститься прохання до короля "негайно почати розмову про тривалий вплив рабства".

Підписанти вимагають від короля негайно взяти участь у дискусіях щодо репарацій за "пригнічення народів, розкрадання ресурсів, приниження культури та перерозподілити багатство, яке лежить в основі корони, назад до народів, у яких воно було вкрадено".

Короля Британії вимагають повернути культурні цінності й артефакти

Чарльза також просять негайно взяти на себе зобов'язання щодо репатріації людських останків, що знаходяться в британських музеях та установах, а також повернення культурних цінностей та артефактів.

У листі йдеться про те, що вивезення таких артефактів відбувалося протягом "сотень років геноциду, поневолення, дискримінації, масових вбивств і расової дискримінації з боку влади, наділеної повноваженнями захищати британську корону".

Австралійський республіканський рух піддав різкій критиці деякі аспекти коронації, в тому числі назвавши "абсурдною" вимогу до підданих Співдружності присягнути на вірність Чарльзу. Періс, співголова АРМ, у своїй заяві назвав це "образою для всіх австралійців":

"Думка про те, що будь-яка нація, яка себе поважає, схилиться перед іноземним королем, просто вражає".

Нагадаємо, Австралія не планує святкувати коронацію нового монарха Великої Британії Чарльза ІІІ на державному рівні. Лише один штат цієї країни обіцяє розглянути питання вихідного дня у день коронації.