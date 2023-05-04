Лидеры коренных народов Содружества требуют извинений от короля Чарльза III

Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS/Ed Sykes/File Photo

Австралийцы присоединились к лидерам коренных народов и политикам Содружества, чтобы требовать от короля Чарльза III официальных извинений за последствия британской колонизации и репараций путем перераспределения богатств британской короны. Они также требуют возвращения артефактов и человеческих останков.

Об этом сообщает The Guardian.

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Извинения от короля Чарльза III

За несколько дней до коронации Чарльза в Лондоне активисты движений за республику и репарации в 12 странах написали письмо с просьбой новому монарху начать процесс "официального прощения и начать процесс репарационного правосудия".

"Мы знаем, что это может быть тяжелый разговор для королевской семьи, но изменения начинаются со слушания", — сказала бывший сенатор от Лейбористской партии Австралии и олимпийский чемпион Нова Пэрис.

Лидия Торп, являющаяся независимым сенатором, также подписала обращение.

Письмо под названием "Извинения, возмещения и репатриация артефактов и останков" подписали представители Антигуа и Барбуды, Аотеароа (Новая Зеландия), Австралии, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадин.

"Мы, нижеподписанные, призываем британского монарха, короля Чарльза III, в связи с датой его коронации 6 мая 2023 года признать ужасные последствия и наследие геноцида и колонизации коренных и порабощенных народов", — говорится в письме.

К тому же в обращении отмечается, что Чарльз сказал на встрече глав правительств Содружества в июне 2022 года, что признание ошибок было "разговором, время которого наступило". В письме содержится просьба к королю "немедленно начать разговор о длительном влиянии рабства".

Подписанты требуют от короля немедленно принять участие в дискуссиях по поводу репараций за "угнетение народов, воровство ресурсов, унижение культуры и перераспределить богатство, лежащее в основе короны, обратно к народам, у которых оно было украдено".

Короля Великобритании требуют вернуть культурные ценности и артефакты

Чарльза также просят немедленно взять на себя обязательство по репатриации человеческих останков, находящихся в британских музеях и учреждениях, а также возвращение культурных ценностей и артефактов.

В письме говорится, что вывоз таких артефактов происходил в течение "сотень лет геноцида, порабощения, дискриминации, массовых убийств и расовой дискриминации со стороны властей, наделенной полномочиями защищать британскую корону".

Австралийское республиканское движение подвергло резкой критике некоторые аспекты коронации, в том числе назвав "абсурдным" требование к подданным Содружества присягнуть на верность Чарльзу. Пэрис, сопредседатель АРМ, в своем заявлении назвал это "оскорблением для всех австралийцев":

"Мнение о том, что любая уважающая себя нация склонится перед иностранным королем, просто поражает".

Напомним, Австралия не планирует праздновать коронацию нового монарха Великобритании Чарльза ІІІ на государственном уровне. Только один штат этой страны обещает рассмотреть вопрос выходного дня в день коронации.