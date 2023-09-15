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Лікарі безсилі: Рамзан Кадиров перебуває у комі, — ЗМІ

15 вересня 2023 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Лікарі безсилі: Рамзан Кадиров перебуває у комі, — ЗМІ
Голова Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Глава Чечні Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Його доправляли в Москву, але лікарі нічим не змогли допомогти. Після цього Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевести на лікування за кордон, найімовірніше, в Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на у чеченську діаспору.

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Кома Рамзана Кадирова

За їхніми даними, після того, як московські лікарі виявилися нездатними вивести з коми Кадирова, його повернули назад до Чечні. Звідти його планують транспортувати за кордон.

Раніше інформацію про кому Кадирова поширили опозиційні чеченські канали, не надавши підтверджень.

При цьому чутки про те, що голова Чечні важко хворіє, ходять уже кілька місяців. Припускалося, що йому відмовляють нирки: в мережі звертали увагу на різкі зміни в зовнішності Кадирова, зокрема, на сильний набряк обличчя.

Реакція України

Раніше в Головному управдінні розвідки України прокоментували стан здоров'я Кадирова  і спроби вилікувати його.

"Він живий, проблеми зі здоровʼям у нього є, їх намагаються вирішувати. Кадиров регулярно літає за кордон, зокрема, з метою лікування. На сьогодні Москва не забезпечує весь спектр медичних послуг російським віпам. Тому вони змушені їздити за кордон туди, куди ще можуть поїхати", — прокоментував ситуацію представник ГУР України Андрій Юсов.

Юсов також додав, що Кадиров перебуває у важкому стані, оскільки його хвороби загострилися. 

"Так, справді, є інформація, що воєнний злочинець Кадиров перебуває у важкому стані і хвороби, які були — загострились. Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Йдеться не про поранення. Він хворіє давно і має системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", — повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Раніше ми розповідали, у середу, 30 серпня, глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".

Нагадаємо, що "великою втратою для всієї держави" назвав смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина глава Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, ватажок бойовиків зробив великий внесок у проведення російської війни проти України.

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