Врачи бессильны: Рамзан Кадыров находится в коме, — СМИ

Председатель Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на чеченскую диаспору.

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Кома Рамзана Кадырова

По их данным, после того, как московские врачи оказались неспособны вывести из комы Кадырова, его вернули обратно в Чечню. Оттуда его планируют транспортировать за границу.

Ранее информацию о ком Кадырова распространили оппозиционные чеченские каналы, не предоставив подтверждений.

При этом слухи о том, что голова Чечни тяжело болеет, ходят уже несколько месяцев. Предполагалось, что ему отказывают почки: в сети обращали внимание на резкие изменения в облике Кадырова, в частности, на сильный отек лица.

Реакция Украины

Ранее в Главном управлении разведки Украины прокомментировали состояние здоровья Кадырова и попытки его вылечить.

"Он жив, проблемы со здоровьем у него есть, их пытаются решать. Кадыров регулярно летает за границу, в частности, с целью лечения. На сегодняшний день Москва не обеспечивает весь спектр медицинских услуг российским випам. Поэтому они вынуждены ездить за границу туда, куда еще могут поехать", - прокомментировал ситуацию представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Юсов также добавил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, поскольку его болезни обострились.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни — обострились. Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Он болеет давно и имеет системные проблемы со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", — сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Ранее мы рассказывали, что в среду, 30 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть при Путине, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".

Напомним, что "большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров . По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.