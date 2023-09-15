Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Врачи бессильны: Рамзан Кадыров находится в коме, — СМИ arrow

Врачи бессильны: Рамзан Кадыров находится в коме, — СМИ

15 сентября 2023 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Врачи бессильны: Рамзан Кадыров находится в коме, — СМИ
Председатель Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме.   Его доставляли в   Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на чеченскую диаспору.

Читайте также:

Кома Рамзана Кадырова

По их данным, после того, как московские врачи оказались неспособны вывести из комы Кадырова, его вернули обратно в Чечню. Оттуда его планируют транспортировать за границу.

Ранее информацию о ком Кадырова распространили оппозиционные чеченские каналы, не предоставив подтверждений.

При этом слухи о том, что голова Чечни тяжело болеет, ходят уже несколько месяцев. Предполагалось, что ему отказывают почки: в сети обращали внимание на резкие изменения в облике Кадырова, в частности, на сильный отек лица.

Реакция Украины

Ранее в Главном управлении разведки Украины прокомментировали состояние здоровья Кадырова и попытки его вылечить.

"Он жив, проблемы со здоровьем у него есть, их пытаются решать. Кадыров регулярно летает за границу, в частности, с целью лечения. На сегодняшний день Москва не обеспечивает весь спектр медицинских услуг российским випам. Поэтому они вынуждены ездить за границу туда, куда еще могут поехать", - прокомментировал ситуацию представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Юсов также добавил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, поскольку его болезни обострились.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни — обострились. Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Он болеет давно и имеет системные проблемы со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", — сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Ранее мы рассказывали, что в среду, 30 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть при Путине, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".

Напомним, что "большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров . По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз