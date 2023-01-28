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Лист із вибухівкою в українському посольстві: поліція Іспанії знайшла "майстерню" підозрюваного

28 січня 2023 08:37
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Листи в вибухівкою у Іспанії: поліція повідомила про результати обшуків у підозрюваного
Поліція провела обшуки у підозрюваного у відправці листів з вибухівкою в Іспанії
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Поліція Іспанії виявила у будинку 74-річного чоловіка, якого звинувачують у відправленні шести листів із вибухівкою дипломатичним та урядовим особам, докази, що доводять його причетність до цих злочинів. Правоохоронців під час обшуків у його помешканні виявили майстерню з виготовлення бомб. 

Про це пише Associated Press.

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Що виявили під час обшуку

Повідомляється, що Національний суд Іспанії раніше заявив, що пенсіонеру було пред'явлено звинувачення у шести злочинах за відправлення листів із бомбами прем'єр-міністру країни, а також до посольств США та України в Мадриді.

У квартирі підозрюваного знайшли предмети, які вказують на те, що саме він виготовляв бомби.

"Усередині будинку слідчі виявили майстерню з інструментами, зварюванням, металевими елементами та шурупами", — йдеться у повідомленні МВС Іспанії.

Повідомляється, що підозрюваний готувався надсилати нову партію листів із вибухівкою. Чоловік постане перед судом. 

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний Помпейо Гонсалес Паскуаль перебуває під офіційним слідством за двома можливими звинуваченнями в тероризмі при обтяжуючих обставинах і чотирма звинуваченнями в тероризмі, заявив суддя під час першого судового засідання. Чоловіка вирішили тримати під вартою до висунення офіційних звинувачень і подальших слухань.

З'ясувалося, що 74-річний іспанець використовував російський додаток для обміну повідомленнями VK і швейцарський сервіс електронної пошти Protonmail із наскрізним шифруванням, що могло свідчити про ризик його втечі до росії.

Його онлайн-історія в браузері включала російські державні ЗМІ RT і Sputnik, а також іспаномовні сайти про зброю та хімію.

Водночас докази свідчать про те, що Гонсалес діяв сам. За словами судді, дії підозрюваного свідчать про його намір порушити громадський спокій і створити враження, що листи розсилали пов'язані з росією люди, щоб помститися за підтримку Іспанією і США України.

Листи з вибухівкою в Іспанії

30 листопада 2022 року біля посольства України в Мадриді стався вибух. У руках у коменданта диппредставництва вибухнув конверт, який надійшов поштою. Внаслідок цього співробітник посольства отримав легкі поранення.

Пізніше стало відомо, що посилка призначалася послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву. За словами дипломата, серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям співробітників дипвідомства.

1 грудня схожий конверт отримало посольство США у Мадриді. 

За даними ЗМІ, схожі пакунки були надіслані в офіс прем'єр-міністра Іспанії, українське посольство, на авіабазу та виробнику зброї. Загалом було шість таких відправлень. Листи були адресовані керівникам кожної установи. Ці пакунки містили розсипчастий порох із механізмом електричного запалювання, який змушував порох горіти.

Нагадаємо, підозрюваного у розсилці листів із вибухівкою у дипустанови було затримано в середу 25 січня

Фото: AP

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