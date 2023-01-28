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Письмо со взрывчаткой в украинском посольстве: полиция Испании нашла "мастерскую" подозреваемого

28 января 2023 08:37
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Письма во взрывчатке в Испании: полиция сообщила о результатах обысков у подозреваемого
Полиция провела обыски у подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в Испании
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Полиция Испании обнаружила в доме 74-летнего мужчину, обвиняемого в отправке шести писем со взрывчаткой дипломатическим и правительственным лицам, доказательства, доказывающие его причастность к этим преступлениям. Правоохранители во время обысков в его доме обнаружили мастерскую по изготовлению бомб.

Об этом пишет Associated Press.

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Что обнаружили во время обыска

Сообщается, что Национальный суд Испании ранее заявил, что пенсионеру было предъявлено обвинение в шести преступлениях за отправку писем с бомбами премьер-министру страны, а также в посольства США и Украины в Мадриде.

В квартире подозреваемого нашли предметы, указывающие на то, что именно он производил бомбы.

"Внутри дома следователи обнаружили мастерскую с инструментами, сваркой, металлическими элементами и шурупами", — говорится в сообщении МВД Испании.

Сообщается, что подозреваемый готовился присылать новую партию писем со взрывчаткой. Мужчина предстанет перед судом.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемый Помпейо Гонсалес Паскуаль находится под официальным следствием по двум возможным обвинениям в терроризме при отягчающих обстоятельствах и четырем обвинениям в терроризме, заявил судья во время первого судебного заседания. Мужчину решили держать под стражей до выдвижения официальных обвинений и последующих слушаний.

Выяснилось, что 74-летний испанец использовал российское приложение для обмена сообщениями VK и швейцарский сервис электронной почты Protonmail со сквозным шифрованием, что могло свидетельствовать о риске его бегства в россию.

Его онлайн-история в браузере включала в себя российские государственные СМИ RT и Sputnik, а также испаноязычные сайты об оружии и химии.

В то же время, доказательства свидетельствуют о том, что Гонсалес действовал сам. По словам судьи, действия подозреваемого свидетельствуют о его намерении нарушить общественное спокойствие и создать впечатление, что письма рассылали связанные с россией люди, чтобы отомстить за поддержку Испанией и США Украины.

Письма со взрывчаткой в Испании

30 ноября 2022 года у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. В руках у коменданта диппредставительства взорвался конверт, поступивший по почте. В результате сотрудник посольства получил легкие ранения.

Позже стало известно, что посылка назначалась послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. По словам дипломата, более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям сотрудников дипведомства.

1 декабря подобный конверт получило посольство США в Мадриде.

По данным СМИ, подобные свертки были отправлены в офис премьер-министра Испании, украинское посольство, на авиабазу и производителю оружия. В общей сложности было шесть таких отправлений. Письма были адресованы руководителям каждого учреждения. Эти свертки содержали рассыпчатый порох с механизмом электрического зажигания, который заставлял порох гореть. 

Напомним, подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой у дипучреждения был задержан в среду 25 января.

Фото: AP

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