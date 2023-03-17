Листівки зі "стандартами російської краси": компанія Yves Rocher прокоментувала свою причетність

Магазин компанії Yves Rocher

Московський Інститут пластичної хірургії та косметології опублікував стандарти "чистої російської краси-2023" від імені французької компанії Yves Rocher. Однак компанія заперечила будь-яку причетність до цієї листівки.

Про це пише УП.

Що відомо

У компанії зазначили, що між брендом Yves Rocher та Московським Інститутом пластичної хірургії та косметології не має жодних зв'язків та не було спільних дій. Там також вказали, що листівка "була створена штучно", хоча й запевняє, що не пов’язана з російської філією.

"Флаєр, представлений у деяких публікаціях у соціальних мережах, очевидно, був створений з нуля, так само як і нібито стандарти краси, характерні для росії, або будь-яка інша комерційна діяльність у магазинах, пов'язана з цією темою. Текст був повністю вигаданий", — зазначають в компанії.

Що передувало

Московський Інститут пластичної хірургії та косметології опублікував стандарти "чистої російської краси-2023" від імені французької компанії Yves Rocher. Там написали, що в часи сильних патріотичних настроїв в росії, Yves Rocher хоче звернути увагу на унікальність і винятковість чистої російської краси.

"Російський фенотип — відображення чистоти російської культури, особливий і яскравий приклад для тих, хто давно втратив свою первозданність і винятковість, марнотратно змішуючи свої гени з генами інших народів", — йдеться в повідомленні.

Також на сайті розмістили рекламний флаєр Yves Rocher для замірів відповідності клієнток "Стандарту російської краси 2023".

На флаєрі показали ідеальну відстань між очима, довжину носа та висоту чола, які ніби мають бути притаманні росіянкам.

Скріншот зі збереженої сторінки сайту

Нагадаємо, у січні в Україні створили петицію із закликом маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму. Компанія Yves Rocher була у цьому списку.

За словами автора петиції, окрім податків, за законодавством рф всі іноземні компанії, що мають власне виробництво на її території, мають сприяти мобілізації. Таким чином ці компанії стають безпосередніми учасниками війни росії проти України.