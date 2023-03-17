Открытки со "стандартами русской красоты": компания Yves Rocher прокомментировала свою причастность

Магазин компании Yves Rocher

Московский Институт пластической хирургии и косметологии опубликовал стандарты чистой российской красоты-2023 от имени французской компании Yves Rocher. Однако компания отрицает любую причастность к этой открытке.

Об этом пишет УП.

Что известно

В компании отметили, что между брендом Yves Rocher и Московским Институтом пластической хирургии и косметологии нет никаких связей и не было совместных действий. Там также указали, что открытка "была создана искусственно", хотя и уверяет, что не связана с русским филиалом.

"Флаер, представленный в некоторых публикациях в социальных сетях, очевидно, был создан с нуля, равно как и якобы стандарты красоты, характерные для россии, или любая другая коммерческая деятельность в магазинах, связанная с этой темой. Текст был полностью вымышленный", — отмечают в компании.

Что предшествовало

Московский Институт пластической хирургии и косметологии опубликовал стандарты чистой российской красоты-2023 от имени французской компании Yves Rocher. Там написали, что во времена сильных патриотических настроений в россии Yves Rocher хочет обратить внимание на уникальность и исключительность чистой русской красоты.

"Русский фенотип — отражение чистоты русской культуры, особый и яркий пример для тех, кто давно утратил свою первозданность и исключительность, расточительно смешивая свои гены с генами других народов", — говорится в сообщении.

Также на сайте разместили рекламный флайер Yves Rocher для замеров соответствия клиенток "Стандарту российской красоты 2023".

На флаере показали идеальное расстояние между глазами, длину носа и высоту лба, которые должны быть присущи россиянкам.

Скриншот с сохраненной страницы сайта

Напомним, в январе в Украине была создана петиция с призывом маркировки для товаров от брендов-спонсоров российского терроризма. Компания Yves Rocher была в этом списке.

По словам автора петиции, помимо налогов, по законодательству россии все иностранные компании, имеющие собственное производство на ее территории, должны способствовать мобилизации. Таким образом, эти компании становятся непосредственными участниками войны россии против Украины.