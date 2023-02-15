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Літаки не на часі, зараз головне забезпечити Україну системами ППО, — Пісторіус

15 лютого 2023 12:30
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Україна потребує не літаків, а ППО, пояснив Пісторіус
Україні потрібні найперше системи протиповітряної оборони
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Надання Україні літаків не є першочерговим питання для воюючої країни. Західні союзники планують забезпечити Україну системами ППО, які закриють небо від російських військ.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у ефірі Tagesschau.

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Літаки не в пріоритеті

Борис Пісторіус, коментуючи брюсельське засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що надання літаків Україні зараз не є актуальним.

За словами міністра оборони Німеччини, є інші, важливіші питання, яким требьа приділити увагу.

Що потрібно Україні

Пісторіус наголосив, що нині перед західною коаліцією постав інший виклик — допомогти у організації безпеки повітряного простору над Україною.

Для цього потрібні сучасні системи протиповітряної оборони із достатньою кількістю боєкомплекту.

"Якщо небо над Україною буде безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки", — запевнив очільник міноборони Німеччини.

Нагадаємо, учора, 14 лютого, почалася чергова зустріч "Рамштайн-9". Новини.LIVE розповідали про підсумки першого дня саміту.

Фото: Tagesschau

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