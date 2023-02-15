Украина нуждается не в самолетах, а в ПВО, пояснил Писториус

Украине нужны прежде всего системы противовоздушной обороны

Предоставление Украине самолетов не является первоочередным вопросом для воюющей страны. Западные союзники планируют обеспечить Украину системами ПВО, которые закроют небо от российских войск.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в эфире Tagesschau.

Самолеты не в приоритете

Борис Писториус, комментируя брюссельское заседание в формате "Рамштайн", заявил, что предоставление самолетов Украине сейчас не актуально.

По словам министра обороны Германии, есть другие, более важные вопросы, которым нужно уделить внимание.

Что нужно Украине

Писториус подчеркнул, что сейчас перед западной коалицией стал другой вызов — помочь в обеспечении безопасности воздушного пространства над Украиной.

Для этого требуются современные системы противовоздушной обороны с достаточным количеством боекомплекта.

"Если небо над Украиной будет безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", — заверил глава минобороны Германии.

Напомним, вчера, 14 февраля, началась очередная встреча "Рамштайн-9". Новини.LIVE рассказывали об итогах первого дня саммита.

Фото: Tagesschau