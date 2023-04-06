Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО

Сейм Литви

Литовський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає запросити Україну приєднатися до НАТО на майбутньому літньому саміті альянсу у Вільнюсі. У резолюції йдеться про те, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО у бік миру в Україні та Європі. Литовські парламентарі вважають, що Україна зможе сприяти безпеці НАТО і зробить альянс сильнішим.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.

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Резолюція також наголошує на необхідності посилити оборону в Балтійському регіоні, збільшити кількість військ НАТО в Литві до рівня бригади та покращити протиповітряну оборону країни.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс заявив, що Литва проти сірих зон безпеки й прагне довести помилковість тези про те, що Росія має право вето на членство України в НАТО. Він також додав, що запрошення України до НАТО буде вигідним для всіх сторін і допоможе забезпечити стабільність у регіоні.

Саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня, і Литва вперше прийме 40 делегацій із країн-членів та партнерів альянсу. Резолюція, прийнята литовським парламентом, буде передана на розгляд іншим країнам-членам НАТО та розглядатиметься на саміті у Вільнюсі.

Нагадаємо, що в рамках робочого візиту міністрів оборони України та Литви провели огляд пошкоджених та зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури, завданих окупантами.