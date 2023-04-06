Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Сейм Литвы

Литовский парламент принял резолюцию, призывающую пригласить Украину присоединиться к НАТО на предстоящем летнем саммите альянса в Вильнюсе. В резолюции говорится, что такой шаг будет стратегическим решением НАТО в сторону мира в Украине и Европе. Литовские парламентарии считают, что Украина сможет способствовать безопасности НАТО и сделает альянс сильнее.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Литвы.

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Резолюция также отмечает необходимость усилить оборону в Балтийском регионе, увеличить количество войск НАТО в Литве до уровня бригады и улучшить противовоздушную оборону страны.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис заявил, что Литва против серых зон безопасности и стремится доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право вето на членство Украины в НАТО. Он также добавил, что приглашение Украины в НАТО будет выгодно для всех сторон и поможет обеспечить стабильность в регионе.

Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и Литва впервые примет 40 делегаций из стран-членов и партнеров альянса. Резолюция, принятая литовским парламентом, будет передана на рассмотрение другим странам-членам НАТО и рассматриваться на саммите в Вильнюсе.

Напомним, что в рамках рабочего визита министров обороны Украины и Литвы провели осмотр поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, нанесенных оккупантами.