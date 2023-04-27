Литва виділить понад три мільярди євро для закупівлі зброї

Литовська Республіка планує виділити 3,1 мільярда євро на закупівлю військових товарів. Фото: sluga-narodu.com

Литовська Республіка планує виділити 3,1 мільярда євро на закупівлю військових товарів. Таким чином планується реалізувати план розвитку системи національної оборони.

Про це повідомляє Міністерство національної оброни Литви.

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Що відомо

Міністерство національної оборони планує виділити протягом наступного десятиліття понад 3 мільярди євро на закупівлю військового постачання. Усе для того, або поповнити склади боєприпасами різного калібру.

"Якісний змінений підхід до розвитку спроможності призводить і до комплексного підходу до проектів озброєнь, тому, коли система національної оборони отримує нові, найсучасніші системи озброєння, закуповуються і необхідні їй боєприпаси, і водночас час розширюється інфраструктура для їх зберігання, обслуговування та зберігання", – говорить міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Міністр зазначає, що накопичення військових резервів є одним із найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань. Це пов’язано не лише з "напруженою ситуацією з безпекою в регіоні", а й із надзвичайно швидкою модернізацією литовських військ.

Частина з військового постачання буде використовуватися для повсякденного навчання солдатів, тобто тренувань і навчань, але більшість військового постачання є запасами, сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зустрівся з послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом. Він подякував за підтримку своєї області у нелегкий воєнний час.