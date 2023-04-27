Литва виділить понад три мільярди євро для закупівлі зброї
Литовська Республіка планує виділити 3,1 мільярда євро на закупівлю військових товарів. Таким чином планується реалізувати план розвитку системи національної оборони.
Про це повідомляє Міністерство національної оброни Литви.
Що відомо
Міністерство національної оборони планує виділити протягом наступного десятиліття понад 3 мільярди євро на закупівлю військового постачання. Усе для того, або поповнити склади боєприпасами різного калібру.
"Якісний змінений підхід до розвитку спроможності призводить і до комплексного підходу до проектів озброєнь, тому, коли система національної оборони отримує нові, найсучасніші системи озброєння, закуповуються і необхідні їй боєприпаси, і водночас час розширюється інфраструктура для їх зберігання, обслуговування та зберігання", – говорить міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
Міністр зазначає, що накопичення військових резервів є одним із найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань. Це пов’язано не лише з "напруженою ситуацією з безпекою в регіоні", а й із надзвичайно швидкою модернізацією литовських військ.
Частина з військового постачання буде використовуватися для повсякденного навчання солдатів, тобто тренувань і навчань, але більшість військового постачання є запасами, сказано в повідомленні.
Раніше ми писали, що очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зустрівся з послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом. Він подякував за підтримку своєї області у нелегкий воєнний час.