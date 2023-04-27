Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Литва виділить понад три мільярди євро для закупівлі зброї arrow

Литва виділить понад три мільярди євро для закупівлі зброї

27 квітня 2023 19:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Литва виділить понад три мільярди євро для закупівлі зброї
Литовська Республіка планує виділити 3,1 мільярда євро на закупівлю військових товарів. Фото: sluga-narodu.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Литовська Республіка планує виділити 3,1 мільярда євро на закупівлю військових товарів. Таким чином планується реалізувати план розвитку системи національної оборони.

Про це повідомляє Міністерство національної оброни Литви.

Читайте також:

Що відомо

Міністерство національної оборони планує виділити протягом наступного десятиліття понад 3 мільярди євро на закупівлю військового постачання. Усе для того, або поповнити склади боєприпасами різного калібру. 

"Якісний змінений підхід до розвитку спроможності призводить і до комплексного підходу до проектів озброєнь, тому, коли система національної оборони отримує нові, найсучасніші системи озброєння, закуповуються і необхідні їй боєприпаси, і водночас час розширюється інфраструктура для їх зберігання, обслуговування та зберігання", – говорить міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Міністр зазначає, що накопичення військових резервів є одним із найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань. Це пов’язано не лише з "напруженою ситуацією з безпекою в регіоні", а й із надзвичайно швидкою модернізацією литовських військ.

Частина з військового постачання буде використовуватися для повсякденного навчання солдатів, тобто тренувань і навчань, але більшість військового постачання є запасами, сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зустрівся з послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом. Він подякував за підтримку своєї області у нелегкий воєнний час.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB