Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Литва выделит более трех миллиардов евро для закупки оружия arrow

Литва выделит более трех миллиардов евро для закупки оружия

27 апреля 2023 19:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Литва выделит более трех миллиардов евро для закупки оружия
Литовская Республика планирует выделить 3,1 млрд евро на закупку военных товаров. Фото: sluga-narodu.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Литовская Республика планирует выделить 3,1 миллиарда евро на закупку военных товаров. Таким образом, планируется реализовать план развития системы национальной обороны.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.

Читайте также:

Что известно

Министерство национальной обороны планирует выделить в течение следующего десятилетия более 3 миллиардов евро на закупку военных поставок. Все для того, или пополнить склады боеприпасами разного калибра.

"Качественный измененный подход к развитию способности приводит и к комплексному подходу к проектам вооружений, поэтому, когда система национальной обороны получает новые, самые современные системы вооружения, закупаются и необходимые ей боеприпасы, и в то же время расширяется инфраструктура для их хранения, обслуживания и хранения", — говорит министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Министр отмечает, что накопление военных резервов является одним из важнейших приоритетов последних лет, которому Минобороны с каждым годом уделяет все больше внимания и ассигнованиям. Это связано не только с "напряженной ситуацией с безопасностью в регионе", но и с очень быстрой модернизацией литовских войск.

Часть по военной поставке будет использоваться для повседневного обучения солдат, то есть тренировок и учений, но большинство военных поставок являются запасами, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак встретился с послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Он поблагодарил за поддержку своей области в нелегкое военное время.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас