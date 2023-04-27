Литва выделит более трех миллиардов евро для закупки оружия

Литовская Республика планирует выделить 3,1 млрд евро на закупку военных товаров. Фото: sluga-narodu.com

Литовская Республика планирует выделить 3,1 миллиарда евро на закупку военных товаров. Таким образом, планируется реализовать план развития системы национальной обороны.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.

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Министерство национальной обороны планирует выделить в течение следующего десятилетия более 3 миллиардов евро на закупку военных поставок. Все для того, или пополнить склады боеприпасами разного калибра.

"Качественный измененный подход к развитию способности приводит и к комплексному подходу к проектам вооружений, поэтому, когда система национальной обороны получает новые, самые современные системы вооружения, закупаются и необходимые ей боеприпасы, и в то же время расширяется инфраструктура для их хранения, обслуживания и хранения", — говорит министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Министр отмечает, что накопление военных резервов является одним из важнейших приоритетов последних лет, которому Минобороны с каждым годом уделяет все больше внимания и ассигнованиям. Это связано не только с "напряженной ситуацией с безопасностью в регионе", но и с очень быстрой модернизацией литовских войск.

Часть по военной поставке будет использоваться для повседневного обучения солдат, то есть тренировок и учений, но большинство военных поставок являются запасами, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак встретился с послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Он поблагодарил за поддержку своей области в нелегкое военное время.