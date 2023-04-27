Литва выделит более трех миллиардов евро для закупки оружия
Литовская Республика планирует выделить 3,1 миллиарда евро на закупку военных товаров. Таким образом, планируется реализовать план развития системы национальной обороны.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.
Что известно
Министерство национальной обороны планирует выделить в течение следующего десятилетия более 3 миллиардов евро на закупку военных поставок. Все для того, или пополнить склады боеприпасами разного калибра.
"Качественный измененный подход к развитию способности приводит и к комплексному подходу к проектам вооружений, поэтому, когда система национальной обороны получает новые, самые современные системы вооружения, закупаются и необходимые ей боеприпасы, и в то же время расширяется инфраструктура для их хранения, обслуживания и хранения", — говорит министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
Министр отмечает, что накопление военных резервов является одним из важнейших приоритетов последних лет, которому Минобороны с каждым годом уделяет все больше внимания и ассигнованиям. Это связано не только с "напряженной ситуацией с безопасностью в регионе", но и с очень быстрой модернизацией литовских войск.
Часть по военной поставке будет использоваться для повседневного обучения солдат, то есть тренировок и учений, но большинство военных поставок являются запасами, говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак встретился с послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Он поблагодарил за поддержку своей области в нелегкое военное время.