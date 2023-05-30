Литва закликала зупинити Білоруську АЕС: яка причина

Білоруська АЕС. Фото: google.com

Литва закликає через питання безпеки зупинити роботу АЕС в Білорусі. Зокрема, йдеться і про виконання рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінок безпеки та пожежного ризику тощо.

Про це повідомив пресцентр НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

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Зазначається, що державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) днями відправила лист до Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Білорусі із закликом зупинити експлуатацію та пуск 1-го та 2-го енергоблоків білоруської АЕС в Острівці. Копії листа спрямували до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Єврокомісії, Європейської групи з нагляду у сфері ядерної безпеки (ENSREG) та Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA).

Литва просить не експлуатувати електростанцію, допоки всі питання ядерної безпеки не будуть вирішені. Зокрема, йдеться і про виконання рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінок безпеки та пожежного ризику тощо.

ДІБАЕ вимагає від білоруських органів пояснення оприлюдненої інформації про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинний циркуляційний контур 1-го енергоблока – радіонуклідами.

Інспекція також запитує роз'яснення стосовно недоліків кріплення корпусу реактора, а також виявлених дефектів і незавершених робіт.

Нагадаємо, 26 травня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

А вже наступного дня російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України.