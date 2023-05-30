Литва призвала остановить Белорусскую АЭС: какая причина

Белорусская АЭС. Фото: google.com

Литва призывает из-за вопроса безопасности остановить работу АЭС в Беларуси. В частности, речь идет и о выполнении рекомендаций по стресс-тестам, оценкам безопасности и пожарному риску и тому подобное.

Об этом сообщил пресс-центр НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

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Отмечается, что государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ДИБАЭ) на днях отправила письмо Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси с призывом остановить эксплуатацию и пуск 1-го и 2-го энергоблоков белорусской АЭС в Островце. Копии письма направили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Еврокомиссию, Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Ассоциацию западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности (WENRA).

Литва просит не эксплуатировать электростанцию, пока все вопросы ядерной безопасности не будут решены. В частности, речь идет и о выполнении рекомендаций по стресс-тестам, оценкам безопасности и пожарному риску и тому подобное.

ДИБАЭ требует от белорусских органов объяснения обнародованной информации, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичный циркуляционный контур 1-го энергоблока — радионуклидами.

Инспекция также запрашивает разъяснения по поводу недостатков крепления корпуса реактора, а также выявленных дефектов и незавершенных работ.

Напомним, 26 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

А на следующий день российские спецслужбы начали воплощать провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.