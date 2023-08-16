Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю

Автівки на кордоні. Фото: google

Литва тимчасово закриє два контрольно-пропускних пункти на кордоні з Білоруссю — Шумскас та Тверячус. Рішення Уряду набуде чинності з 18 серпня.

Про це повідомляє видання DELFI.

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В чому причина

Перша за все, як стверджують в Уряді Литви, це роблять, зважаючи на геополітичну ситуацію та загрозу національній безпеці. Окрім цього, це потрібно для того, щоб запобігти контрабанді товарів.

Відомо, що наразі, через КПП Шумскас дозволяють проїзд лише легковому транспорту. Через Тверячус — легковим автомобілям та порожньому вантажному транспорту.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat спрогнозував, що буде в Росії через пів року. Він вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "буде мертвим", або в Росії "відбудеться другий переворот".

Додамо, що у Польщі затримали двох росіян, які поширювали та розклеювали пропагандистські листівки ПВК "Вагнер". Їм обом інкримінували шпигунство.