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Литва закроет два КПП на границе с Беларусью

16 августа 2023 20:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Литва закроет два КПП на границе с Беларусью
Автомобили на границе. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Литва временно закроет два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью — Шумскас и Тверячус. Решение правительства вступит в силу с 18 августа.

Об этом сообщает издание DELFI.

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В чем причина

Первым делом, как утверждают в Правительстве Литвы, это делают, учитывая геополитическую ситуацию и угрозу национальной безопасности. Кроме этого, это нужно для того, чтобы предотвратить контрабанду товаров.

Известно, что сейчас через КПП Шумскас разрешают проезд только легковому транспорту. Через Тверячус — легковым автомобилям и пустому грузовому транспорту.

Напомним, журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat спрогнозировал, что будет в России через полгода. Он считает, что основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин "будет мертвым", или в России "состоится второй переворот".

Добавим, что в Польше задержаны двое россиян, которые распространяли и расклеивали пропагандистские листовки ППК "Вагнер". Им обоим инкриминировали шпионаж.

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