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Людям з нетрадиційною орієнтацією в Уганді загрожує довічне ув’язнення: деталі

22 березня 2023 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЛГБТ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Парламент в Уганді ухвалив новий законопроєкт про боротьбу з гомосексуальними діями. Людям, які вважають себе геями, тепер загрожує довічне ув'язнення. Це також включає смертну кару в деяких випадках.

Про це повідомляє BBC.

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Деталі

Правозахисник розповів, що дебати навколо законопроєкту призвели до побоювання нових нападів на геїв.

"Багато шантажу. Люди отримують дзвінки, що "якщо ви не дасте мені грошей, я повідомлю, що ви гей", — сказав він.

Цей законопроєкт є одним із найжорсткіших проти геїв в Африці. Гомосексуальні акти вже є незаконними в Уганді, однак цей закон вводить багато нових кримінальних злочинів.

Крім того, що лише визнання себе гомосексуалістом вперше стане незаконним, друзі, родина та члени спільноти будуть зобов’язані повідомляти владі про осіб, які перебувають у одностатевих стосунках.

Законопроєкт був прийнятий із широкою підтримкою в парламенті Уганди у вівторок, 21 березня.

Amnesty International назвала законопроєкт, який криміналізує одностатеві стосунки між дорослими особами за згодою, "жахливим", "неоднозначним" і "нечітко сформульованим".

"Це глибоко репресивне законодавство інституціоналізує дискримінацію, ненависть і упередження щодо ЛГБТ, включно з тими, кого вважають ЛГБТ, і блокуватиме законну роботу громадянського суспільства, працівників охорони здоров’я та громадських лідерів", — сказав представник Amnesty International Тігер Чагута.

Його також засудили як державний секретар США Ентоні Блінкен, так і міністр Африки Великої Британії Ендрю Мітчелл.

За кілька тижнів до дебатів антигомосексуальні настрої були помітними в ЗМІ.

"Членів квір-спільноти шантажували, вимагали гроші або навіть заманювали в пастки для нападів натовпу. У деяких регіонах навіть правоохоронці використовують поточне середовище, щоб вимагати гроші з людей, яких вони звинувачують у гомосексуальності. Навіть деякі сім’ї повідомляють про своїх власних дітей у поліцію", — розповів активіст.

Законопроєкт тепер передадуть президенту Йовері Мусевені, який може скористатися своїм правом вето або підписати його.

Останніми тижнями він зробив кілька коментарів проти геїв, а також розкритикував західні країни за тиск на Уганду з цього питання.

Про що йдеться в законопроєкті?

Остаточна версія ще не була офіційно опублікована, але елементи, обговорені в парламенті, включають:

  • Особі, засудженій за догляд або торгівлю дітьми з метою залучення їх до гомосексуальних дій, загрожує довічне ув'язнення;
  • особам або установам, які підтримують або фінансують правозахисну діяльність чи організації ЛГБТ, або публікують, транслюють і поширюють прогейські ЗМІ та літературу, також загрожує судове переслідування та ув'язнення;
  • медіагрупам, журналістам і видавцям загрожує судове переслідування та ув'язнення за публікацію, трансляцію, поширення будь-якого контенту, який виступає за права геїв або "пропагує гомосексуалізм";
  • смертна кара за так званий "гомосексуалізм при обтяжуючих обставинах", тобто сексуальне насильство над дитиною, особою з інвалідністю або вразливими людьми, а також у випадках, коли жертва гомосексуального насильства заражається хворобою, що залишається на все життя;
  • власники нерухомості також ризикують потрапити до в'язниці, якщо їхні приміщення використовуються як "бордель" для гомосексуальних актів або будь-якої іншої діяльності, пов'язаної з порушенням прав сексуальних меншин.

Нагадаємо, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун подала на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства. Ними зможуть скористатися зокрема ЛГБТ-пари.

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