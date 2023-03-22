Людям с нетрадиционной ориентацией в Уганде грозит пожизненное заключение: детали

ЛГБТ

Парламент в Уганде принял новый законопроект о борьбе с гомосексуальными действиями. Людям, считающим себя геями, теперь грозит пожизненное заключение. Это также включает в себя смертную казнь в некоторых случаях.

Об этом сообщает BBC.

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Правозащитник рассказал, что дебаты вокруг законопроекта привели к опасениям новых нападений на геев.

"Много шантажа. Люди получают звонки, что "если вы не дадите мне денег, я сообщу, что вы гей", — сказал он.

Этот законопроект является одним из самых жестких против геев в Африке. Гомосексуальные акты уже незаконны в Уганде, однако этот закон вводит много новых уголовных преступлений.

Кроме того, только признание себя гомосексуалистом впервые станет незаконным, друзья, семья и члены сообщества будут обязаны сообщать властям о лицах, которые находятся в однополых отношениях.

Законопроект был принят с широкой поддержкой в парламенте Уганды во вторник, 21 марта.

Amnesty International назвала законопроект, криминализирующий однополые отношения между взрослыми лицами по согласию, "ужасным", "неоднозначным" и "нечетко сформулированным".

"Это глубоко репрессивное законодательство институционализирует дискриминацию, ненависть и предубеждения относительно ЛГБТ, включая тех, кого считают ЛГБТ, и будет блокировать законную работу гражданского общества, работников здравоохранения и общественных лидеров", — сказал представитель Amnesty International Тигер Чагута.

Его также осудили как государственный секретарь США Энтони Блинкен, так и министр Африки Великобритании Эндрю Митчелл.

За несколько недель до дебатов антигомосексуальные настроения были заметны в СМИ.

"Членов квир-сообщества шантажировали, требовали деньги или даже заманивали в ловушки для нападений толпы. В некоторых регионах даже правоохранители используют текущую среду, чтобы требовать деньги с людей, которых они обвиняют в гомосексуальности. Даже некоторые семьи сообщают о своих собственных детях полицию", — рассказал активист.

Законопроект теперь передадут президенту Йовери Мусевени, который может воспользоваться своим правом вето или подписать его.

В последние недели он сделал несколько комментариев против геев, а также раскритиковал западные страны за давление на Уганду по этому вопросу.

О чем идет речь в законопроекте?

Окончательная версия еще не была официально опубликована, но элементы, оговоренные в парламенте, включают:

Лицу, осужденному за уход или торговлю детьми с целью привлечения их к гомосексуальным действиям, грозит пожизненное заключение;

Лицам или учреждениям, которые поддерживают или финансируют правозащитную деятельность или организации ЛГБТ, или публикуют, транслируют и распространяют прогейские СМИ и литературу, также чревато судебным преследованием и заключением;

Медиагруппам, журналистам и издателям грозит судебное преследование и заключение за публикацию, трансляцию, распространение любого контента, выступающего за права геев или "пропагандирующего гомосексуализм";

смертная казнь за так называемый "гомосексуализм с отягчающими обстоятельствами", то есть сексуальное надругательство над ребенком, инвалидом или уязвимым лицом, а также в случаях, когда жертва гомосексуального насилия инфицирована пожизненным заболеванием;

владельцы недвижимости также рискуют попасть в тюрьму, если их помещения используются в качестве "борделя" для гомосексуальных актов или любой другой деятельности, связанной с нарушением прав сексуальных меньшинств.

Напомним, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала на регистрацию в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться ЛГБТ-пары.