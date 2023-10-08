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Ліван атакував Ізраїль: ЦАХАЛ відповів

8 жовтня 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ліван атакував Ізраїль: ЦАХАЛ відповів
Ізраїль завдав ударів по Лівану. Фото: newsru.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військові органи Ізраїлю заявили про те, що Ліван розпочав атаку на їхню територію. У відповідь Оборонні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснили контратаку.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

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У повідомленні йдеться, що ліванська військова група "Хезболла" визнала свою відповідальність за обстріл ізраїльської військової бази в районі спірної ділянки кордону з Ліваном на окупованих Голанських висотах.

"Радіолокаційні установки Зібдін і Рувайсат Аль-Алам зазнали обстрілу безліччю артилерійських снарядів і керованих ракет. Ми направили вогонь по трьох ізраїльських точках в окупованій зоні ліванських ферм Шебаа", — йдеться в повідомленні "Хезболла".

Ферми Шебаа — вузька смуга території біля ліванського кордону Голанських висот, земель Сирії, які Ізраїль захопив під час Шестиденної війни 1967 року. Цей регіон протягом десятиліть був гостро конфліктною зоною між "Хезболлою" та ізраїльською армією.

Також відомо, що Оборонні сили Ізраїлю оголосили, що як відповідь атакували області на півдні Лівану, використовуючи, в тому числі безпілотні апарати для обстрілу позицій Хезболли в районі ферм Шебаа.

"Ізраїльська артилерія здійснює обстріл у відповідь у напрямку ліванського регіону, звідки була зроблена атака", — повідомили в ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що той час, як Ізраїль зазнав нападу ХАМАСу, лідери військових структур зіткнулися з питаннями, що посилюються, щодо того, як дана катастрофа могла статися. Наступного дня після 50-ї річниці початку війни Судного дня в 1973 році, війська, здається, знову виявилися непідготовленими до несподіваної агресії.

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