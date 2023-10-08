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Ливан атаковал Израиль: ЦАХАЛ ответил

8 октября 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ливан атаковал Израиль: ЦАХАЛ ответил
Израиль нанес удары по Ливану. Фото: newsru.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военные органы Израиля заявили о том, что Ливан начал атаку на их территорию. В ответ, Оборонительные силы Израиля (ЦАХАЛ) предприняли контратаку.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

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В сообщении говорится, что ливанская военная группа "Хезболла" признала свою ответственность за обстрел израильской военной базы в районе спорного участка границы с Ливаном, на оккупированных Голанских высотах.

"Радиолокационные установки Зибдин и Рувайсат Аль-Алам подверглись обстрелу множеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы направили огонь по трём израильским точкам в оккупированной зоне ливанских ферм Шебаа", — гласило утверждение "Хезболла".

Фермы Шебаа — узкая полоса территории у ливанской границы Голанских высот, земель Сирии, которые Израиль захватил во время Шестидневной войны в 1967 году. Данный регион на протяжении десятилетий являлся остро конфликтной зоной между "Хезболлой" и израильской армией.

Также известно, что Оборонительные силы Израиля объявили, что в качестве ответной меры атаковали области на юге Ливана, используя, в том числе, беспилотные аппараты для обстрела позиций Хезболлы в районе ферм Шебаа.

"Израильская артиллерия осуществляет ответный обстрел в направлении ливанского региона, откуда была произведена атака", — сообщили в ЦАХАЛ.

Напомним, что то время как Израиль испытывал нападение ХАМАСа, лидеры военных структур столкнулись с усиливающимися вопросами относительно того, как данная катастрофа могла произойти. На следующий день после 50-летней годовщины начала войны Судного дня в 1973 году, войска, кажется, вновь оказались неподготовленными к неожиданной агрессии. 

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