Ливан атаковал Израиль: ЦАХАЛ ответил
Военные органы Израиля заявили о том, что Ливан начал атаку на их территорию. В ответ, Оборонительные силы Израиля (ЦАХАЛ) предприняли контратаку.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Контратака Израиля: что известно
В сообщении говорится, что ливанская военная группа "Хезболла" признала свою ответственность за обстрел израильской военной базы в районе спорного участка границы с Ливаном, на оккупированных Голанских высотах.
"Радиолокационные установки Зибдин и Рувайсат Аль-Алам подверглись обстрелу множеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы направили огонь по трём израильским точкам в оккупированной зоне ливанских ферм Шебаа", — гласило утверждение "Хезболла".
Фермы Шебаа — узкая полоса территории у ливанской границы Голанских высот, земель Сирии, которые Израиль захватил во время Шестидневной войны в 1967 году. Данный регион на протяжении десятилетий являлся остро конфликтной зоной между "Хезболлой" и израильской армией.
Также известно, что Оборонительные силы Израиля объявили, что в качестве ответной меры атаковали области на юге Ливана, используя, в том числе, беспилотные аппараты для обстрела позиций Хезболлы в районе ферм Шебаа.
"Израильская артиллерия осуществляет ответный обстрел в направлении ливанского региона, откуда была произведена атака", — сообщили в ЦАХАЛ.
Напомним, что то время как Израиль испытывал нападение ХАМАСа, лидеры военных структур столкнулись с усиливающимися вопросами относительно того, как данная катастрофа могла произойти. На следующий день после 50-летней годовщины начала войны Судного дня в 1973 году, войска, кажется, вновь оказались неподготовленными к неожиданной агрессии.