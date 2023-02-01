Лубинець просить Грузію пустити його до Саакашвілі

Колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перебуває у тяжкому стані. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликає пустити його до Саакашвілі.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram.

Заява Лубінця

"Те, що ми бачимо на фото та відео, — це тортури громадянина України. За тим, як погіршується його стан, публічно стежать усі. І це неприпустимо", — написав він.

Лубінець закликає владу Грузії пустити його до Саакашвілі — громадянина України. Ба більше, Лубінець кілька разів спілкувався з омбудсменкою Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції та не отримав відповіді.

"Вимагаю терміново відпустити його на лікування! Також звертаюся до всіх правозахисних інститутів, щоб терміново вплинули на владу Грузії", — уточнив омбудсмен України.

Нагадаємо, що в Грузії пройшло чергове судове засідання над колишнім президентом та ексголовою Одещини Міхеілем Саакашвілі. Втім, після того, як політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан, відеозв'язок було перервано.

Після відставки з посади президента Грузії Саакашвілі залишив країну. У 2015-2016 роках обіймав посаду голови Одеської облдержадміністрації, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Зазначимо, що ексчиновник має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його одразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти нього ще одну кримінальну справу за незаконне перетинання кордону.

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.