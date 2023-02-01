Лубинец просит Грузию пустить его к Саакашвили

Лубинец призывает Грузию пустить его к Саакашвили: детали
Бывший президент Грузии Михэил Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает пустить его к Саакашвили.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Telegram.
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Заявление Лубинца
"То, что мы видим на фото и видео, — это пытка гражданина Украины. За тем, как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо", — написал он.
Лубинец призывает власти Грузии пустить его к Саакашвили — гражданина Украины. Более того, Лубинец несколько раз общался с омбудсменом Грузии и написал несколько писем в Министерство юстиции и не получил ответа.
"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институтам, чтобы срочно повлияли на власть Грузии", — уточнил омбудсмен Украины.
Напомним, что в Грузии прошло очередное судебное заседание над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михэилем Саакашвили. Впрочем, после того, как политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние, видеосвязь была прервана.
После отставки с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну. В 2015-2016 годах занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Отметим, что у экс-чиновника есть украинское гражданство. 1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против него еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.
Состояние здоровья грузинского экс-президента Михэила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.