Лукашенко поскаржився Путіну на "вагнерівців"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Сьогодні, 23 липня, у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський очільник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У ході зустрічі, як повідомляється, Лукашенко поінформував Путіна про нібито "погані настрої" найманців ПВК "Вагнер", які погрожують атакувати Захід. Зокрема, польські міста Варшаву та Жешув.

"Нас почали "напружувати" вагнерівці — хочуть на Захід: "Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува!", — каже білоруський диктатор.

Нагадаємо, Британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні. Відтак, за декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Також ми писали, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, яких привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.