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Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев"

23 июля 2023 12:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 23 июля, в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", якобы желающих атаковать Польшу.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Встреча Лукашенко и Путина

В ходе встречи, как сообщается, Лукашенко проинформировал Путина о якобы "плохих настроениях" наемников ЧВК "Вагнер", которые угрожают атаковать Запад. В частности, польские города Варшава и Жешув.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы — хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", — говорит белорусский диктатор.

Напомним, Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине. За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".

Также мы писали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.

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