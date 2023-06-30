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Лукашенко в істериці погрожує країнам Європи ядерною зброєю

30 червня 2023 21:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лукашенко в істериці погрожує країнам Європи ядерною зброєю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: білоруські ЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав погрожувати країнам Європи ударами по "центрах прийняття рішень". Білорусь нібито вже знайшла їх на військових картах.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час виступу у Палаці республіки, присвяченого дню незалежності. 

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Під час промови Лукашенко заявив, що західні політики нібито власними руками "кладуть голову Європи на ядерну гільйотину". 

"Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони всерйоз думають, що відбудуться малою жертвою — Вільнюсом та Європою?" — заявив білоруський диктатор.

За його словами, якщо державність та незалежність російського та білоруського народу виявляться під реальною загрозою, то "відповідь буде адекватною".

"Зараз стало модно говорити про центри прийняття рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко та ясно визначені та затверджені мною на військових картах", — додав Лукашенко.

Він також пригрозив, що "не варто випробовувати наш слов'янський терпець і свою долю". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли як бомби, так і ракети.

Також Олександр Лукашенко пояснив, навіщо йому ядерна зброя на території країни — щоб ніхто не зміг напасти на Білорусь. Він похвалився, що потужність зброї, яка буде розташована на території Білорусі достатня для миттєвого знищення мільйона людей.

А в Інституті вивчення війни пояснили, що розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, які спрямовані на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, проте малоймовірно, що це може означати якусь російську ескалацію.

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