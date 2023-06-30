Лукашенко в истерике угрожает странам Европы ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: белорусские СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал угрожать странам Европы ударами по "центрам принятия решений". Беларусь уже якобы нашла их на военных картах.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время выступления во Дворце республики, посвященного дню независимости.

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В ходе речи Лукашенко заявил, что западные политики якобы собственными руками "кладут голову Европы на ядерную гильотину".

"Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут главу Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что состоятся малой жертвой — Вильнюсом и Европой?" — заявил белорусский диктатор.

По его словам, если государственность и независимость российского и белорусского народа окажутся под реальной угрозой, то "ответ будет адекватным".

"Сейчас стало модно говорить о центрах принятия решений. Так вот координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мной на военных картах", — добавил Лукашенко.

Он также пригрозил, что "не стоит испытывать наше славянское терпение и свою судьбу".

Напомним, ранее мы писали, что Белорусь начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты.

Также Александр Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие на территории страны, чтобы никто не смог напасть на Беларусь. Он похвастался, что мощность оружия, которое будет расположено на территории Беларуси, достаточна для мгновенного уничтожения миллиона человек.

А в Институте изучения войны объяснили, что развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, однако маловероятно, что это может означать некую российскую эскалацию.