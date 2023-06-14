Лукашенко вважає, що Україна мала віддати Крим і Донбас в оренду РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS

Лукашенко розповів Скабеєвій, що бачив документи щодо платної оренди Росією окупованих українських територій. Каже, що треба було погоджуватись.

Про це повідомляє проросійський телеграм-канал Скабеєвої.

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Білоруський самопроголошений дав інтервʼю російській пропанагдистці Скабеєвій. Лукашенко розповів, що Путін передав йому документ, у якому йшлося про довгострокову оренду окупованих територій.

Пост телеграм-каналу Скабеєвої. Фото: скріншот

"Нормальний, навіть по Криму. Оренда там якась довгострокова по Донбасу, на сході... Нормальний договір", — каже Лукашенко.

Нібито навіть він вже й підписаний був — обома делегаціями. І навіть вже домовлялись, щоб міністри іноземних справ підписали. Але от біда — українці відмовились від нього.

"Якби це зараз — а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше", — розповідає білоруський диктатор.

Відреагував на його заяву й інший проросійський телеграм-канал.

Пост проросійського телеграм-каналу. Фото: скріншот

Мовляв, пропонували ж українцям гроші, щоб більше не чіпали Луганськ та Донецьк. Не хотіли ж війни.

Нагадаємо, Лукашенко погрожує застосуванням ядерної зброї, яку на його території розмістив Путін.