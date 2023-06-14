Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Лукашенко вважає, що Україна мала віддати Крим і Донбас в оренду РФ arrow

Лукашенко вважає, що Україна мала віддати Крим і Донбас в оренду РФ

14 червня 2023 17:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Лукашенко вважає, що Україна мала віддати Крим і Донбас в оренду РФ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Лукашенко розповів Скабеєвій, що бачив документи щодо платної оренди Росією окупованих українських територій. Каже, що треба було погоджуватись.

Про це повідомляє проросійський телеграм-канал Скабеєвої.

Читайте також:

Деталі

Білоруський самопроголошений дав інтервʼю російській пропанагдистці Скабеєвій. Лукашенко розповів, що Путін передав йому документ, у якому йшлося про довгострокову оренду окупованих територій. 

null
Пост телеграм-каналу Скабеєвої. Фото: скріншот

"Нормальний, навіть по Криму. Оренда там якась довгострокова по Донбасу, на сході... Нормальний договір", — каже Лукашенко. 

Нібито навіть він вже й підписаний був — обома делегаціями. І навіть вже домовлялись, щоб міністри іноземних справ підписали. Але от біда — українці відмовились від нього. 

"Якби це зараз — а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше", — розповідає білоруський диктатор. 

Відреагував на його заяву й інший проросійський телеграм-канал

null
Пост проросійського телеграм-каналу. Фото: скріншот

Мовляв, пропонували ж українцям гроші, щоб більше не чіпали Луганськ та Донецьк. Не хотіли ж війни. 

Нагадаємо, Лукашенко погрожує застосуванням ядерної зброї, яку на його території розмістив Путін.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB