Лукашенко считает, что Украина должна была отдать Крым и Донбасс в аренду РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Лукашенко рассказал Скабеевой, что видел документы о платной аренде Россией оккупированных украинских территорий. Говорит, что нужно было соглашаться.

Об этом сообщает пророссийский телеграмм-канал Скабеевой.

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Беларуский самопровозглашенный дал интервью российской пропанагдистке Скабеевой. Лукашенко рассказал, что Путин передал ему документ, в котором говорилось о долгосрочной аренде оккупированных территорий.

Пост телеграмм-канала Скабеевой. Фото: скриншот

"Нормальный, даже по Крыму. Аренда там какая-то долгосрочная по Донбассу, на востоке... Нормальный договор", — говорит Лукашенко.

Вроде даже он уже и подписан был обеими делегациями. И даже договаривались, чтобы министры иностранных дел подписали. Но вот беда – украинцы отказались от него.

"Если бы это сейчас - а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и другое", — рассказывает белорусский диктатор.

Отреагировал на его заявление и другой пророссийский телеграмм-канал.

Пост пророссийского телеграмм-канала. Фото: скриншот

Мол, предлагали украинцам деньги, чтобы больше не трогали Луганск и Донецк. Не желали же войны.

Напомним, Лукашенко угрожает применением ядерного оружия, которое на его территории разместил Путин.