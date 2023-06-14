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Лукашенко считает, что Украина должна была отдать Крым и Донбасс в аренду РФ

14 июня 2023 17:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Лукашенко считает, что Украина должна была отдать Крым и Донбасс в аренду РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Лукашенко рассказал Скабеевой, что видел документы о платной аренде Россией оккупированных украинских территорий. Говорит, что нужно было соглашаться.

Об этом сообщает пророссийский телеграмм-канал Скабеевой.

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Беларуский самопровозглашенный дал интервью российской пропанагдистке Скабеевой. Лукашенко рассказал, что Путин передал ему документ, в котором говорилось о долгосрочной аренде оккупированных территорий.

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Пост телеграмм-канала Скабеевой. Фото: скриншот

"Нормальный, даже по Крыму. Аренда там какая-то долгосрочная по Донбассу, на востоке... Нормальный договор", — говорит Лукашенко.

Вроде даже он уже и подписан был обеими делегациями. И даже договаривались, чтобы министры иностранных дел подписали. Но вот беда – украинцы отказались от него.

"Если бы это сейчас - а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и другое", — рассказывает белорусский диктатор.

Отреагировал на его заявление и другой пророссийский телеграмм-канал.

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Пост пророссийского телеграмм-канала. Фото: скриншот

Мол, предлагали украинцам деньги, чтобы больше не трогали Луганск и Донецк. Не желали же войны.

Напомним, Лукашенко угрожает применением ядерного оружия, которое на его территории разместил Путин.

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