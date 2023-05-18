Лукашенко вважає український контрнаступ "дезінформацією"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: РосЗМІ

У четвер, 18 травня, самопроголошений президент Білорусі сказав, що український контрнаступ є дезінформацією. Олександр Лукашенко знову заявив, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх вимог Києва.

Про це заявив самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ.

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"Перш ніж звинувачувати нас у конфронтації, розширенні цього конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів. Взяти не той документ, який вироблявся на початковому етапі в ході кількох раундів російсько-українських переговорів, що відбулися, а новий. Для того, щоб зупинити війну Багато зараз кажуть — Контрнаступ, контрнаступ!" — сказав президент Білорусі.

Олександр Лукашенко зазначив, що може бути дезінформацією. За його словами у будь-якому бою не правдиві чутки дуже небезпечні. Він нагадав Курську битву, під Сталінградом, коли вони "успішно дезінформували супротивника та виграли цю битву".

"Але, маю сказати, найбільша дезінформація — цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою — це просто безумство. Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", — заявив самопроголошений президент Білорусі.

Крім цього він додав, що велике бачиться на відстані. І пізніше світ побачить, хто правий, хто винен.

"І всякі попередні умови, які сьогодні Україна, Президент України висуває — це робиться з метою не допустити жодних переговорів. Які можуть попередні умови? Потрібно сісти за стіл переговорів і вже там обговорювати будь-які умови", — заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що нещодавно, самопроголошений президент Білорусі був важко хворий. На випадок смерті Олександра Лукашенка лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала політиків готуватися до активних дій. Вона також закликала Захід активно діяти, якщо лідер все ж помре.