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Лукашенко считает украинское контрнаступление "дезинформацией"

18 мая 2023 14:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Лукашенко считает украинское контрнаступление "дезинформацией"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В четверг, 18 мая, самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что украинское контрнаступление является дезинформацией. Александр Лукашенко снова заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева.

Об этом заявил самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

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"Прежде чем винить нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, который производился на начальном этапе в ходе состоявшихся нескольких раундов российско-украинских переговоров, а новый. Для того чтобы остановить войну Много сейчас говорят — Контрнаступление, контрнаступление!" — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что может быть дезинформацией. По его словам, в любом бою не правдивые слухи очень опасны. Он напомнил Курскую битву, под Сталинградом, когда они "успешно дезинформировали противника и выиграли это сражение".

"Но, должен сказать, самая большая дезинформация — это "контрнаступление". Никакого "контрнаступления", на мой взгляд, нет и быть не может. Это просто безумие. Один до пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумие. Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Кроме этого он добавил, что большое видится на расстоянии. И позже мир увидит, кто прав, кто виноват.

"И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, Президент Украины выдвигает — это делается с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Нужно сесть за стол переговоров и уже там обсуждать любые условия", — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси был тяжело болен. В случае смерти Александра Лукашенко лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала политиков готовиться к активным действиям. Она также призвала Запад активно действовать, если лидер все-таки умрет.

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