Лукашенко дозволив розстрілювати депутатів та чиновників у Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників і військових, які вчинили "державну зраду".
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАРС.
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Що відомо
Зокрема, Лукашенко підписав Закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної ответственности".
Законодавча норма передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади.
При цьому за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключної міри наказання — смертної кари.
Нагадаємо, у травні 2022 року Лукашенко підписав закон про смертну кару за спробу теракту. За це передбачена смертна кара через розстріл.