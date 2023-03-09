Лукашенко разрешил расстреливать депутатов и чиновников в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников и военных, совершивших "государственную измену".
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
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Что известно
В частности, Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по уголовной ответственности".
Законодательная норма предусматривает распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенное должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.
При этом за предательство государству, совершенное должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.
Напомним, в мае 2022 года Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку теракта. За это предусмотрена смертная казнь через расстрел.