Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Мая Санду побоюється російського впливу на православні церкви у Молдові arrow

Мая Санду побоюється російського впливу на православні церкви у Молдові

1 листопада 2023 18:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мая Санду побоюється російського впливу на православні церкви у Молдові
Президент Молдови Мая Санду. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно президент Молдови Мая Санду висловила занепокоєння щодо напруженості між двома головними православними церквами країни на тлі російського впливу. Вона наголосила, що духовні організації мають обрати європейський напрямок країни.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Протистояння двох церков

Документ, опублікований від імені лідера провідної православної громади, який має зв'язки із Росією, вказував на проблеми популярності через події в Україні.

"Церковні структури мають бути на боці національних інтересів. Водночас держава не повинна влазити у питання віросповідання. Наші основні зусилля сьогодні спрямовані на встановлення миру та інтеграцію з Європою", — сказала Санду.

Своєю чергою митрополит Володимир у листі до Російської Православної Церкви заявив, що через зв'язки молдавської громади з російським релігійним центром її вплив зменшився в місцевому суспільстві.

Історія церкви Молдови

Молдова, розташована між Україною та Румунією, протягом багатьох десятиліть ставала об'єктом протистояння між Москвою та Бухарестом, бувши частиною Російської імперії або Великої Румунії. Це лежить в основі церковного конфлікту.

Близько 92% із 2,5 мільйона молдавських жителів, сповідують православ'я. Однак обидві церкви не мають повної автономії чи незалежності: одна пов'язана з Москвою, друга — з Бухарестом.

У нещодавно опублікованому листі лідера провідної православної церкви, пов'язаної з Росією, висловлено занепокоєння тим, що зв'язки з Москвою та події в Україні зменшують її привабливість для вірян.

Нагадаємо, що Президент України перебуває з робочим візитом у Румунії. Румунський лідер виступив за старт переговорів щодо приєднання України та Молдови до ЄС цього року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі