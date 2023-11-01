Мая Санду побоюється російського впливу на православні церкви у Молдові

Президент Молдови Мая Санду. Фото: Sputnik

Нещодавно президент Молдови Мая Санду висловила занепокоєння щодо напруженості між двома головними православними церквами країни на тлі російського впливу. Вона наголосила, що духовні організації мають обрати європейський напрямок країни.

Про це пише Reuters.

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Документ, опублікований від імені лідера провідної православної громади, який має зв'язки із Росією, вказував на проблеми популярності через події в Україні.

"Церковні структури мають бути на боці національних інтересів. Водночас держава не повинна влазити у питання віросповідання. Наші основні зусилля сьогодні спрямовані на встановлення миру та інтеграцію з Європою", — сказала Санду.

Своєю чергою митрополит Володимир у листі до Російської Православної Церкви заявив, що через зв'язки молдавської громади з російським релігійним центром її вплив зменшився в місцевому суспільстві.

Історія церкви Молдови

Молдова, розташована між Україною та Румунією, протягом багатьох десятиліть ставала об'єктом протистояння між Москвою та Бухарестом, бувши частиною Російської імперії або Великої Румунії. Це лежить в основі церковного конфлікту.

Близько 92% із 2,5 мільйона молдавських жителів, сповідують православ'я. Однак обидві церкви не мають повної автономії чи незалежності: одна пов'язана з Москвою, друга — з Бухарестом.

У нещодавно опублікованому листі лідера провідної православної церкви, пов'язаної з Росією, висловлено занепокоєння тим, що зв'язки з Москвою та події в Україні зменшують її привабливість для вірян.

Нагадаємо, що Президент України перебуває з робочим візитом у Румунії. Румунський лідер виступив за старт переговорів щодо приєднання України та Молдови до ЄС цього року.