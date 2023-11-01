Майя Санду опасается российского влияния на православные церкви в Молдове
Недавно президент Молдовы Майя Санду выразила беспокойство относительно напряженности между двумя главными православными церквями в стране на фоне российского влияния. Она подчеркнула, что духовные организации должны выбрать европейское направление страны.
Об этом пишет Reuters.
Противостояние двух церквей
Документ, опубликованный от имени лидера ведущей православной общины, который имеет связи с Россией, указывал на проблемы популярности из-за событий на Украине.
"Церковные структуры должны быть на стороне национальных интересов. В то же время государство не должно влазить в вопросы вероисповедания. Наши основные усилия сегодня направлены на установление мира и интеграцию с Европой", — сказала Санду.
В свою очередь, митрополит Владимир в письме к Русской Православной Церкви заявил, что из-за связей молдавской общины с российским религиозным центром, ее влияние уменьшилось в местном обществе.
История церкви Молдовы
Молдова, расположенная между Украиной и Румынией, в течение многих десятилетий становилась объектом противостояния между Москвой и Бухарестом, будучи частью либо Российской империи, либо Великой Румынии. Это и лежит в основе церковного конфликта.
Около 92% из 2,5 миллиона молдавских жителей, исповедуют православие. Однако обе церкви не обладают полной автономией или независимостью: одна связана с Москвой, вторая — с Бухарестом.
В недавно опубликованном письме лидера ведущей православной церкви, которая связана с Россией, выражена обеспокоенность тем, что связи с Москвой и события на Украине уменьшают ее привлекательность для верующих.
Напомним, что Президент Украины находится с рабочим визитом в Румынии. Румынский лидер выступил за старт переговоров по присоединению Украины и Молдовы к ЕС в этом году.
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