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Майя Санду опасается российского влияния на православные церкви в Молдове

1 ноября 2023 18:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Майя Санду опасается российского влияния на православные церкви в Молдове
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно президент Молдовы Майя Санду выразила беспокойство относительно напряженности между двумя главными православными церквями в стране на фоне российского влияния. Она подчеркнула, что духовные организации должны выбрать европейское направление страны.

Об этом пишет Reuters.

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Документ, опубликованный от имени лидера ведущей православной общины, который имеет связи с Россией, указывал на проблемы популярности из-за событий на Украине.

"Церковные структуры должны быть на стороне национальных интересов. В то же время государство не должно влазить в вопросы вероисповедания. Наши основные усилия сегодня направлены на установление мира и интеграцию с Европой", — сказала Санду.

В свою очередь, митрополит Владимир в письме к Русской Православной Церкви заявил, что из-за связей молдавской общины с российским религиозным центром, ее влияние уменьшилось в местном обществе.

История церкви Молдовы

Молдова, расположенная между Украиной и Румынией, в течение многих десятилетий становилась объектом противостояния между Москвой и Бухарестом, будучи частью либо Российской империи, либо Великой Румынии. Это и лежит в основе церковного конфликта.

Около 92% из 2,5 миллиона молдавских жителей, исповедуют православие. Однако обе церкви не обладают полной автономией или независимостью: одна связана с Москвой, вторая — с Бухарестом.

В недавно опубликованном письме лидера ведущей православной церкви, которая связана с Россией, выражена обеспокоенность тем, что связи с Москвой и события на Украине уменьшают ее привлекательность для верующих.

Напомним, что Президент Украины находится с рабочим визитом в Румынии. Румынский лидер выступил за старт переговоров по присоединению Украины и Молдовы к ЕС в этом году.

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