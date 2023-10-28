Маячок в автомобілі кортежу Дуди могли встановити спецслужби РФ, — ЗМІ

Кортеж президента Польщі Анджея Дуди. Фото: rp.pl

Розслідування щодо виявленого маячка в машині президента Польщі Анджея Дуди вказує на те, що до цього могли бути причетні "іноземні служби". Зокрема, йдеться про російські спецслужби.

Про це пише Rzeczpospolita.

Читайте також:

Виявлення маячка в авто кортежу Дуди

За даними видання, прослуховувальний пристрій в автомобілі кортежу польського президента виявила не Служба державної охорони Польщі, як повідомлялось раніше, а прикордонники під час огляду в аеропорту Катовіце-Пижовіце в червні цього року.

Як пише Rzeczpospolita, розслідування інциденту "веде на схід", оскільки приблизно в той час — 28 червня — відбувся візит Дуди в Україну. Але незрозуміло, чому пристрій тоді не виявили співробітники Служби держохорони.

"Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію", — сказав один із представників польських спецслужб.

Водночас працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності повідомив виданню, що раніше в авто, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори, аби контролювати їхнє використання в службових цілях.

"Може, в цьому випадку правда виявиться банальною, і знайдений локатор — це не більше, ніж демонтований пристрій багаторічної давнини?", — зазначив він.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила трьох російських агентів, які шпигували для ворога у прикордонних районах Сумської області. Наразі всі зрадники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.