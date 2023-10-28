Маячок в автомобиле кортежа Дуды могли установить спецслужбы РФ, — СМИ

Кортеж президента Польши Анджея Дуды. Фото: rp.pl

Расследование по обнаруженному маячку в машине президента Польши Анджея Дуды указывает на то, что к этому могли быть причастны "иностранные службы". В частности, речь идет о российских спецслужбах.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

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По данным издания, прослушивающее устройство в автомобиле кортежа польского президента обнаружила не Служба государственной охраны Польши, как сообщалось ранее, а пограничники во время осмотра в аэропорту Катовице-Пижовице в июне этого года.

Как пишет Rzeczpospolita, расследование инцидента "ведет на восток", поскольку примерно в то время - 28 июня - состоялся визит Дуды в Украину. Но непонятно почему устройство тогда не обнаружили сотрудники Службы госохраны.

"Если в ходе следствия подтвердится восточный след, это означает, что его установили, например, россияне и их службы. Если бы это было правдой, у нас была бы крайне опасная ситуация", — сказал один из представителей польских спецслужб.

В то же время работник канцелярии президента Польши на условиях анонимности сообщил изданию, что ранее в автомобиле, которыми пользовались сотрудники канцелярии низшего ранга, устанавливали локаторы, чтобы контролировать их использование в служебных целях.

"Может быть, в этом случае правда окажется банальной, и найденный локатор — это не больше, чем демонтированное устройство многолетней давности?" , — отметил он.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила трех российских агентов, которые шпионили для врага в приграничных районах Сумской области. Все предатели находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.